الفلبين تحظر دخول المسافرين الأجانب من 18 دولة

أفادت وسائل إعلام رسمية فلبينية، اليوم الثلاثاء، بأن الفلبين حظرت دخول المسافرين الأجانب من 18 دولة ومنطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة التابعة للصين.وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن القيود الأخيرة توسع نطاق الحظر المفروض على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة الذي تم فرضه لوقف السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، من الانتشار في البلاد.وسيتم حظر المسافرين الأجانب القادمين من الدنمارك وأيرلندا واليابان وأستراليا وإسرائيل وهولندا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وإسبانيا وهونج كونج من دخول البلاد في الفترة من 30 ديسمبر الجاري وحتى 15 من يناير المقبل.وأفادت وسائل إعلام رسمية في الفلبين بأنه تم الإعلان عن القيود الجديدة في مذكرة صادرة من مكتب الرئيس رودريجو دوتيرتي وسيتم استثناء المواطنين الفلبينيين العائدين إلى بلادهم من هذه القيود مع إلزامهم بالعزل لمدة 14 يوما بصرف النظر عن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الخاصة بهم.يشار إلى أن الفلبين سجلت 470 ألفا و650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و9124 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وذلك وفقا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.