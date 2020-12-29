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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:04 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير 2021، من جانب المواطنين المتضررين من الموجة الثانية من أزمة كوروناِ المستجدة، التي انتشرت في العالم بداية من 2020، والتي أدت إلى توقف أنشطة الدول لمدة تزيد عن 4 شهور، وبدأت الأمور تسير شيئا فشيئا إلى أن دخلت الدول في الموجة الثانية مما أدى إلى توقف طفيف على كافة الأصعدة، مما تسبب في ضرر لبعض الأسر وخاصة الذين لا يملكون دخل ثابت يساعد على أعباء الحياة.

 

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير 2021

يرغب الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة، وبعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة في معرفة موعد الدفعة الخامسة والتي من المقرر أن تصرف في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل 2021، وفقا لما صرح به مسؤولين من داخل أروقة وزارة القوى العاملة.

ويشار إلى أن الدولة قامت بصرف المنحة على مدار أربع دفعات بواقع 500 جنيه، ويذكر أنها قامت بصرفها لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ثم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه مد المنحة لنهاية العام الجاري 2020، مما أدى إلى فتح باب التسجيل مرة أخرى من جانب وزارة القوى العاملة، وقامت بفحص ومراجعة المستحقين للمنحة، وقامت بصرف الدفعة الرابعة وفقا لتوجيهات الرئيس التي جاءت تخفيفا على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

طرق معرفة موعد صرف العمالة الغير منتظمة 2021

ويمكن للمواطنين معرفة موعد صرف الدفعة الخامسة، الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط الآتي: www.manpower.gov.eg وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، ثم الضغط على الدفعة الخاصة، إضافة إلى إدخال رمز البلد، ثم النقر على استعلام، وفي حين بدء الصرف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للمواطن لاخباره بموعد الصرف.

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