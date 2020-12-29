مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد عامل بالجيزة

تواصل مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحرياتها حول مقتل شاب وإصابة شقيقه طعنًا بـ«سكين» على يد عامل في منطقة الجيزة.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مقتل شاب يدعى «عبدالله» نتيجة إصابته بطعنة نافذة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.وتبين من الفحص أن الشاب توفي وشقيقه أصيب نتيجة اعتداء عامل عليهما بسلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتوصلت التحريات إلى وجود صلة قرابة بين المجني عليهما والمتهم.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.