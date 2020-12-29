دراسة مشروع إقامة مجمع غذائى ومحطة فرز وتجفيف ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، دراسة الجدوى التي تقدمت بها مجموعة مستثمرين لمشروع استثماري لإقامة منطقة لوجستية تضم مجمعًا غذائيًا، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف للحاصلات الزراعية.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الشركة المتقدمة بالمشروع.وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة تشجع الاستثمار الجاد، وتقدم كل التسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة للمحافظة لـ10 سنوات قادمة التي من أهم محاورها النهوض بقطاع الاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما أن بني سويف تمتلك مقومات وميزات نسبية وتنافسية في القطاع تؤهلها لتكون مركزًا استثماريًا مهمًا، مؤكدًا توجيهات القيادة السياسية بالدفع بالاستثمار لتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي التي تترجمها الحكومة في خطوات عملية واضحة.وخلال الاجتماع تمت مناقشة تفصيلية لبنود دراسة جدوى المشروع التي تقدمت بها الشركة، حيث رحب المحافظ بالدراسة موجها المختصين من المحافظة بدراسة المشروع من كل النواحي لإمكانية وجدوى المشروع اقتصاديًا، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الموقع والمساحة المناسبة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن المقترحات التي وضعتها المحافظة بالخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة والواعدة التي تضمنتها إستراتيجية التنمية الاقتصادية.