أمانة البرلمان تستقبل 77 نائبًا لاستخراج كارنيهات العضوية

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 77 نائبًا من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء، وذلك في اليوم السابع لاستخراج كارنيهات العضوية.وحرص الأعضاء بعد استخراج كارنيهات العضوية، على تفقد أروقة البرلمان، وذلك بعد أن خصصت الأمانة العامة للمجلس عددا من الموظفين لاصطحاب النواب، للتيسير عليهم.وزار الأعضاء المتحف، والذي يضم تاريخ المجلس التشريعي، حيث يحتوي على مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات، ويشغل قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم قسمًا لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.كما اهتم النواب بالتقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فضلا عن زيارة البهو الرئيسي لقاعة 25 يناير.وحرص الأعضاء على التعرف على قطاعات شئون رئاسة مجلس النواب، وكان في استقبالهم اللواء علاء ناجي، رئيس القطاع، والذي كان مكتبه مزدحمًا على مدار الساعة.