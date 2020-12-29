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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين قتلا شابا أثناء مشاجرة بالمطرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شاب بسبب خلافات بينهم.

كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة تدل على النحر، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قيد حركة المجني عليه، ثم اعتدى الأول عليه بسكين حتى فارق الحياة.

كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قيده الأول وشل حركته، وباغته الآخر بسلاح ابيض وتركاه غارقًا في دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.

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