إصابة مدني سورى برصاص «قسد» في ريف القامشلي

أصيب مواطن سورى، اليوم الثلاثاء، بنيران مسلحي ميليشيا قسد في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.وأفادت مصادر أهلية من ريف القامشلي بأن مجموعات مسلحة من «قسد»، أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.ولفتت المصادر إلى أن الأهالي ردوا على مسلحي ميليشيا قسد بالمثل، ما أسفر عن إصابة 4 من مسلحي الميليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.وتشهد مناطق انتشار ميليشيا «قسد» وعلى امتداد الأشهر الماضية خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة وديرالزور والرقة ضدها، احتجاجًا على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي، وفقدان حالة الأمان وزيادة عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم.