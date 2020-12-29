بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. «شيرين» تشكر السيسي: «ربنا يعينك علينا»

في استجابة سريعة ولفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج السيدة شيرين سمير عبد المقصود، والمقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها إلى أكثر من 350 كيلو، ومصابة بـ «داء الفيل»، ما أثر سلبًا على حركتها.«الدستور» تواصلت مع السيدة شيرين التي كانت تبكي فرحا من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لها، حيث إنها عانت كثيرا بسبب مرضها، وتم عرضها على كثير من الأطباء والمستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية دون جدوى.وأضافت السيدة البالغة من العمر 41 عاما: "مرضت بداء الفيل منذ عامين ولم أستطع الحركة وأشقائي عانوا معي كثيرا، كانوا يحملوني ويذهبون بي إلى الجمعيات لتساعدنا وبالفعل كان هناك جمعية صغيرة تساعدني، وذات يوم جاء لي شخص يدعى خالد داوود شرحت له حالتي ووعدني بالمساعدة وبالفعل وصل صوتي".وعن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت: "أنا بشكره جدًا ربنا يخليه ويحميه وبقوله متشكرة ليك يا سيادة الرئيس ونفسي يقف جنبي عندي أخين نفسي يشتغلوا حاجة كويسة".وختمت: "أتمنى الشفاء من الله حتى أقف بجانب ابنتي فهي طالبة في الثانوية العامة شعبة الأدبي، ووالدها لا يسأل عنها ولا ينفق عليها، وأوجه الشكر لكل من وقف بجانبي"، مضيفة: "ربنا يعين سيادة الريس علينا".