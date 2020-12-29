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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية اختبار كورونا في المنزل والتحقق من الأعراض

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:48 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بمختلف بلدان العالم يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية اختبار كورونا في المنزل والتحقق من الأعراض قبل اللجوء إلى المعامل المركزية لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا.

و يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أعراض الموجة الثانية من الفيروس وكيفية الوقاية وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

كيفية اختبار كورونا في المنزل 2021

في إطار البحث عن الخروج من مأزق فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وحصد ملايين من الأرواح في مختلف بلدان العالم كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن اختبار ذاتي لفيروس كورونا يمكن إجراؤه في البيت ويوفر نتائج سريعة وهو اختبار يستخدم مرة واحدة فقط حيث يوضح مدى التضخم الجزيئي للفيروس لدى الأشخاص المصابة عن طريق مسحة عينات الأنف التي يتم جمعها ذاتيا في عبوة مخصصة ويجرى عليها الاختبار الذاتي وتظهر النتيجة خلال نصف ساعة فقط فإذا كانت إيجابية يجب على المصاب الخضوع لتشخيص طبيب والعزل في إحدى المستشفيات أو في المنزل.

أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

تشهد جميع البلاد بمختلف دول العالم اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الذي يعمل على إضعاف المناعة في الجسم ويتسبب في الوفاة عقب القضاء تدريجيا على الأجهزة الحيوية في الجسم لذلك يجب على الذين يشعرون ببعض الأعراض مثل السعال الجاف أو سيلان الانف او الرشح أو الصداع وتكسير في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وظهور طفح جلدي التعامل بمصاب بالفيروس حتى ظهور نتيجة تحليل pcr الكاشف لفيروس كورونا حتى لا يتسبب في عدوى المحيطين به من الأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو الجيران ويتسبب في وفاتهم.

أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات 2020

يتسابق الكثير من البلاد داخل المعامل حاليا للكشف عن لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" اللعين كما يعملون على معرفة كيفية اختبار كورونا في المنزل والتحقق من الأعراض للسيطرة عليه حيث سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية ليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر  1359 حالة و51 حالة وفاة جديدة.

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