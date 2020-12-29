التحقيق مع متهمين قتلا شابا في المطرية

بدأت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، التحقيقات مع المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بسبب خلافات أسرية في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.وتبين من التحقيقات أن المتهمين نحروا المجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط قتيلا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة تدل علي النحر، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قيد حركة المجني عليه ثم تعدي الاول عليه بسكين حتي فارق الحياة.كانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين،بعد أن قيده الأول وشل حركته، وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.