التحقيق مع متهمين قتلا شابا في المطرية
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
حسام التمساحطباعة
بدأت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، التحقيقات مع المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بسبب خلافات أسرية في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين نحروا المجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط قتيلا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة تدل علي النحر، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قيد حركة المجني عليه ثم تعدي الاول عليه بسكين حتي فارق الحياة.
كانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين،بعد أن قيده الأول وشل حركته، وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين نحروا المجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط قتيلا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة تدل علي النحر، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قيد حركة المجني عليه ثم تعدي الاول عليه بسكين حتي فارق الحياة.
كانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين،بعد أن قيده الأول وشل حركته، وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.