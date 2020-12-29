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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مغازلا الاتحاد الأوروبي وبايدن.. أردوغان قد يطلق سراح «كافالا»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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تقربا للاتحاد الأوروبي وللإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وشك الإفراج عن واحد من أهم المعارضين وهو عثمان كافالا.

وقال عبد القادر سلفي، الكاتب التركي المقرب من أردوغان في مقاله عبر صحيفة "حريت"، إن تركيا ستفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عن طريق الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وتابع سلفي: "ستجتمع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية المكونة من 15 عضوا اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن كافالا المحتجز دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وتابع: "تعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان ببداية جديدة مع الاتحاد الأوروبي في علاقاتهما المضطربة، والتي جاءت خلال اجتماع مع تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، قبل أسبوعين كانت إيجابية للغاية".

وقال: "قرار المحكمة الدستورية بشأن كافالا سيكون الرسالة الأولى على الصفحة البيضاء التي يريد أردوغان فتحها مع الاتحاد الأوروبي".

يواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عامًا، والمعتقل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ احتجازه في أحد مطارات إسطنبول في أكتوبر 2017، السجن مدى الحياة لمحاولته الإطاحة بالنظام الدستوري وعشرين عامًا أخرى إذ أدين بتهم تجسس إضافية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنه في قرار صدر قبل عام.

وقال سيلفي، نقلًا عن محامٍ له صلات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، إن قرارات المحكمة الدستورية التركية ملزمة قانونًا وليس هناك حاجة لمزيد من اللوائح لضمان ذلك.


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