البحرين تهدد بالإنسحاب من اتحاد المحامين العرب

أكد حسن بديوي، رئيس جمعية المحامين البحرينية، ضرورة حل أزمة اتحاد المحامين العرب ومنع تفتيته.وقال في خطاب إلى كافة النقباء العرب والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، إنه يشجب فيه ما يحدث في الفترات الأخيرة من محاولات التعدي على الاتحاد ومقره والنيل من مقدراته.وطالب من الجميع التعاون لإصلاح ما تم إهداره ووجوب احترام رئيس الاتحاد – نقيب مصر، ومكانة مصر واحترام الشرعية منبّهًا إلى أنه حال استمرار هذا الوضع سيفكرون جديًا في الانسحاب من عضوية الاتحاد.