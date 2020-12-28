الكويت ترحب بالأجواء الإيجابية بشأن القمة الخليجية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه إزاء الأجواء الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تعكس روح المسئولية والإيمان بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة.واطلع مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه مساء الإثنين، على الرسالة التي تلقاها أمير الكويت من نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، والتي عبر فيها عن تقديره لمساعي أمير الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية استكمالًا لجهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأُحيط مجلس الوزراء علمًا بالرسالة التي تلقاها أمير الكويت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الـ41.