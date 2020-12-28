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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس وزراء البحرين يجدد رفضه لتجاوزات قطر بحق البحارة البحرينيين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:52 م
مجلس وزراء البحرين
مجلس وزراء البحرين
نيفين أشرف
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ترأس ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أشاد المجلس في مستهل الاجتماع، بنتائج المباحثات التي أجراها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني.

واطلع مجلس الوزراء البحريني على ما قامت به وزارة الداخلية البحرينية من إجراءات حصر الأضرار لتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات المتخذة من السلطات القطرية.

وأكد المجلس رفضه لأي أعمال مسيئة بحق المواطنين، وأن هذه التجاوزات غير مقبولة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق ومصالح المواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء البحريني، آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة مواصلة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة المهمة من مكافحة الفيروس.

وأكد المجلس أن الزيادة المطردة في عدد الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا يعكس ما يتمتع به المواطنون والمقيمون من وعي وإدراك بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في حماية وسلامة مجتمعهم.

كما استعرض مجلس الوزراء البحريني، مذكرة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الدورة الحادية والأربعين للقمة الخليجية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.

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