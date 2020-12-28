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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تفاصيل إجازة رأس السنة الميلادية 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:46 م
جريدة الدستور
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تفصلنا 3 أيام ونبدأ سنة جديدة أعادها الله علينا بالخير والبركه.. فشهد محرك البحث العالمي «جوجل» حركة مكثفة في البحث عن إجازة رأس السنة الميلادية 2021.

أجازة رأس السنة الميلادية 2021

على الرغم من إجهاد العالم في كيفية الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"  في العالم أجمع وفي مصر خاصة والذي تم تحديد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 أن تنتهي في مساء يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 على ان يكون يوم الجمعة الموافق 1 يناير هو اول ايام السنة الميلادية الجديدة، ومن المحدد أن يحين أجازة رأس السنة الميلادية 2021 في يوم الاول من شهر يناير الموافق الجمعة القادمة ويعتبر بمثابة عطلة رسمية يتم منحها لجميع العاملين بالدولة المصرية على أن يتم منح اجازة اخرى بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد القبطي يوم الخميس الموافق 7 يناير 2020.

يذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة، في الكثير من دول العالم فان حدث ليلة رأس السنة يتم احياؤه بالتقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.

احتفالات رأس السنة
ومن مدن العالم في ليلة رأس السنة يحتفلون بقدوم العام الجديد لا تحدث في وقت واحد وإنما تنطلق مع دقات الساعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بأوروبا والشرق الأوسط، وفي المدن الشرقية والغربية تختلف عادات الاحتفال بين مدينة وأخرى ولكنها تتفق في صيغة واحدة هي الاحتفال عبر عروض الألعاب النارية.

وفي العديد من البلدان يتم الاحتفال بليلة رأس السنة من خلال التجمعات الاجتماعية المسائية، حيث يرقص الكثير من الناس ويشاهدون الألعاب النارية، ويتردد بعض المسيحيين إلى الكنيسة لحضور قداس منتصف الليل، وتستمر الاحتفالات عمومًا في منتصف ليلة عيد رأس السنة في 1 يناير.

ويحدث الان علي مستوي العالم اجراءات صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خاصا وانه تم التحور الان وبدء ظهور بعض الحالات في بعض الدول الغربية وبعض الدولة في جنوب افريقيا ليتحور بـ3 اشكال مختلفين لتعلن الدول الإغلاق التام ثانيا ومنع الطيران والتعامل التجاري والاقتصادي بين الدول خوفا منانتقاله لباقي الدول خاصة والسلالات الجديدة تنتشر بشكل سريع ولا نعلم هل سيتم المصل او اللقاح المطرح علي الساحه العالمية الان معالجته ان ندور مره اخري في الجهد للوصول الى مصل جديد.

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