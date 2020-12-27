تعرف على أغاني رأس السنة 2021

أغاني رأس السنة 2021





فقرر النجم عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وذلك في احتفالات الكريسماس الجارية، حيث قام بطرح أغلب أغاني الألبوم، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وسط حالة نجاح كبيرة.فطرح الهضبة خمسة اغاني من البومه الجديد ومن المنتظر أن يطرحهما بشكل كامل خلال أواخر العام الجاري أحتفالا برأس السنة الجديدة، ويضم الألبوم أغاني "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكرًا"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا"، "من العشم"، "محسود (Remix)"، "الجو جميل".فيما طرح تامر حسني أواخر أغاني ألبومه الجديد "قد الفراق"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على أن يطرح آخر أغاني الألبوم خلال أيام قليلة وذلك احتفالًا برأس السنة الجديدة.ويحتفل الكينج محمد منير بأعياد الكريسماس من خلال أغنية "باب الجمال" وهي من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر ابو طالب، حيث سيقوم بطرحها خلال أواخر العام الجاري في احتفالات الكريسماس.يعود المطرب عصام كاريكا للساحة الفنية، من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان "حياتي ارتاحت"، سيقوم بطرحها في الاحتفالات أعياد رأس السنة، وهي من كلمات مصطفى محمد، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر محمد جودة.وطرحت المطربة غادة رجب، برومو أغنيتها الجديدة "شمس الوصل" باللهجة الخليجية على يوتيوب، على أن تطرحها خلال أيام بشكل كامل، وهي من كلمات بدر بن شايق، وألحان عبد الله عبود، وتوزيع محمد كمال، ومن إنتاج L1 For Media Production.وطرح النجم سامو زين، أغنيته الجديدة «حورية فى جزيرة»، من البومه الجديد استعدادا لإطلاقه في احتفالات رأس السنة الميلادية، وهي من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.قد يهمك أيضا: