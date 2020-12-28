امساكية شهر رمضان 2021

امساكية رمضان 2021

امساكية رمضان 2021 السبت 26 08 - مايو - 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأحد 27 09 - مايو - 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأثنين 28 10 - مايو - 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م

الثلاثاء 29 11 - مايو - 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

الأربعاء 30 12 - مايو - 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م.

قد يهمك أيضا: تحميل إمساكية رمضان.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)



السبت 26 08 - مايو - 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 مالأحد 27 09 - مايو - 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 مالأثنين 28 10 - مايو - 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 مالثلاثاء 29 11 - مايو - 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 مالأربعاء 30 12 - مايو - 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م.

ننشر لكم في «الدستور» امساكية رمضان 2021، فـ 106 يومًا تفصل المسلمين على شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية.وفيما يلي نعرض علي متابعينا امساكية رمضان 2021:الثلاثاء 1 13 - أبريل - 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 مالأربعاء 2 14 - أبريل - 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 مالخميس 3 15 - أبريل - 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 مالجمعة 4 16 - أبريل - 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 مالسبت 5 17 - أبريل - 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 مالأحد 6 18 - أبريل - 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 مالأثنين 7 19 - أبريل - 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 مالثلاثاء 8 20 - أبريل - 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 مالأربعاء 9 21 - أبريل - 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 مالخميس 10 22 - أبريل - 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 مالجمعة 11 23 - أبريل - 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 مالسبت 12 24 - أبريل - 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 مالأحد 13 25 - أبريل - 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 مالأثنين 14 26 - أبريل - 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 مالثلاثاء 15 27 - أبريل - 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 مالأربعاء 16 28 - أبريل - 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 مالخميس 17 29 - أبريل - 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 مالجمعة 18 30 - أبريل - 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 مالسبت 19 01 - مايو - 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 مالأحد 20 02 - مايو - 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 مالأثنين 21 03 - مايو - 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 مالثلاثاء 22 04 - مايو - 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 مالأربعاء 23 05 - مايو - 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 مالخميس 24 06 - مايو - 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 مالجمعة 25 07 - مايو - 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م