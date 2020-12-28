«التموين» تكشف: تسجيل كل قطعة ذهب إلكترونيًا العام المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها انتهت من المشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية بالدمغ والتكويد بالليزر، وستكون مراحل التنفيذ خلال العام المقبل، فضلًا عن توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع وتفعيل المنظومة والتدريب عليها في مراحل الاختبار التي أكدت صعوبة تقليدها.وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن هذا المشروع يسمح باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول للكشف عن أي قطعة ذهبية من خلال وجود كود على كل قطعة ذهبية، يحدد اسم الصانع والتاجر مما يعيد الثقة في الذهب المصري ولن يسمح بأي أنواع من التقليد أوالغش.وأشار إلى أن كل قطعة ذهب يتم دمغها بالليزر، ستكون مقيدة على "السيستم" والموقع الالكتروني للمصلحة باسم الشركة المنتجة ولها كود خاص لها.