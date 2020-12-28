النائب إيهاب أنيس: قضايا المواطن البسيط على رأس أولوياتي

قال النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، إن قضايا المواطن البسيط ستكون في أولى أولوياته داخل المجلس، التي من بينها مشكلات قطاع الصحة والبنية التحتية من خدمات صرف صحي ومرافق وإسكان وتعليم وغيرها، بالإضافة إلى مشكلات الفلاح.وأوضح أنيس في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس اليوم الإثنين، أن النائب مطالب بتبني تلك القضايا الخدمية، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي نظرًا لغياب المحليات حاليا.وتابع عضو مجلس النواب، أن المجلس سيكون له دور قوي مع الحكومة لدعم الدولة المصرية واستكمال ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من دور لتحقيق التنمية بالبلاد.وحول اللجنة التي سينضم إليها بالمجلس، أوضح أن ذلك الأمر سيتم تنسيقه مع الحزب الذي ينتمي إليه وهو حزب مستقبل وطن، حيث يدار العمل به من خلال منظومة متكاملة.وأشاد أنيس بدور الأمانة العامة لمجلس النواب في تنظيم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس في ظل إجراءات احترازية شديدة لمواجهة كورونا.وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد،الاسماعيلية، السويس، الشرقية،الدقهلية،دمياط،الغربية،المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ ) بإجمالي عدد 108 نواب، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس.ومن المقرر، غدا الثلاثاء، استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا،أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.