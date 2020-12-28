فنلندا تحقق في اختراق حسابات البريد الإلكتروني للبرلمان

ذكر البرلمان الفنلندي اليوم الإثنين، أن الشرطة تحقق في اختراق عدد من حسابات البريد الإلكتروني، ذات صلة بمشرعين وموظفين.ووقع الهجوم، خلال الأشهر الأخيرة وتم اكتشافه من قبل أنظمة المراقبة الفنية للبرلمان.وبدأ مكتب التحقيقات الوطني تحقيقا بشأن الحادث، بدعم من البرلمان، ولم يعرف من المسؤول عن الاختراق.وقالت رئيسة البرلمان، أنو فيهفيلاينين إن الهجوم "تهديد خطير ضد ديمقراطيتنا والمجتمع الفنلندي".وأضافت "لتعزيز الأمن الإلكتروني، نحتاج إلى إجراءات وطنية بالإضافة إلى تعاون نشط داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي".ولم يصدر البرلمان الفنلندي أي تعليق آخر بسبب التحقيق الحالي.