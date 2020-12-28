إيران تعلن استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري أمريكي

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري أمريكي، وأن لديها خططًا للرد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردًا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، إن إيران مستعدة للرد.وحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، قال زاده: "نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".