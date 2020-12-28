تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس بإيبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة الشهيد مار جرجس الروماني بعزبة الصباغ التابعة لمدينة طما.تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبحين بالكنيسة، المذبح الرئيسي على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، ومذبح آخر علي اسم القديسة العذراء مريم.شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية مذبح الشهيد مار جرجس وحامل الأيقونات بأيقوناته وكذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التي ألقاها نيافة الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة.وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ٣٥ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس (المرتل).يذكر أن الكنيسة تأسست عام ١٩٠٥ م في عهد المتنيح قداسة البابا كيرلس الخامس مثلث الرحمات، وتم تجديها مرتين: الأولي عام ١٩٧٧م في حبرية المتنيح نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، والثانية في عام ٢٠١١ م في حبرية المتنيح نيافة الأنبا فام أسقف طما.