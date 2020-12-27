«الإصلاح النقابي»: ليس لنا قائمة في انتخابات النقابات الفرعية

نفى المحامي إبراهيم سعودي، القيادي بجبهة الإصلاح النقابي مشاركة الجبهة بقائمة في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل.قال سعودي في تصريحات له: "حتى لا يتاجر البعض بهذا الاسم في انتخابات النقابات الفرعية أو في أي انتخابات أخرى، فمنذ إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين توقف تمامًا وتجمد وانتهى عمل ما سمي نقابيًا في حينه (جبهة الإصلاح النقابي ).وعلق: "لم يكن ولن يكون إصلاح نقابة المحامين حكرًا على أحد ولا قاصرًا على فرد بذاته أو مجموعة بعينها، فالإصلاح فكرة للجميع لا يملكها أحد ولا يحتكرها أو يحتكر الحديث باسمها أحد.