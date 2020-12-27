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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسرة تحرر محضرًا بسبب تكاليف ولادة ابنتهم بعد حملها سفاحًا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:58 م
أمن
أمن
هدير مصطفي
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شهدت منطقة المقطم بالقاهرة واقعة غريبة من نوعها بعد تعدي طفل (17 سنة) جنسيًا على ابنة جيرانه 15 سنة، ونتج عن تلك العلاقة حملها سفاحًا وفور علمها بالحمل قامت بإبلاغ أهلها وقاموا بتزويجها من المتهم عرفيًا بسبب حداثة عمره إلا أنه عند اقتراب موعد ولادتها في الشهر التاسع اختلفت العائلتين علي من يدفع تكاليف الولادة وقاما الطرفان بالتشاجر وتحرير محضر بقسم شرطة المقطم حمل رقم 1400 لسنة 2020 جنح الطفل.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء الحضور لقسم شرطة المقطم، كلا من "دينا.ن.م"، 15 سنة، مقيمة بمساكن النيل والكباري، "طرف أول"، و"فهد.س.س"، 17 سنة مقيم بمساكن النيل والكباري، دائرة قسم المقطم، طرف ثان، حيث أفادت الأولى بقيام الثاني بالتعدي عليها جنسيًا داخل منزله بمحض إرادتها، أكثر من 3 مرات بعدما أوهمها بالزواج وحبه الشديد لها، إلا أنها اكتشفت حملها منه وتزوجها عرفيا بعد تدخل الأهل، وتحفظ ضابط التحقيقات علي المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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