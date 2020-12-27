تشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد عاطلين بالمطرية
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:41 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة المطرية اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد عاطلين داخل شقته بسبب خلافات بينهما، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض "سكين"، علي يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قيده الأول وشل حركته وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا فى دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها فى سرعة ضبط وإحضار المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض "سكين"، علي يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قيده الأول وشل حركته وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا فى دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها فى سرعة ضبط وإحضار المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.