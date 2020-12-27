تشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد عاطلين بالمطرية

أمرت نيابة المطرية اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد عاطلين داخل شقته بسبب خلافات بينهما، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض "سكين"، علي يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قيده الأول وشل حركته وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا فى دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها فى سرعة ضبط وإحضار المتهمين.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.