رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد عاطلين بالمطرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:41 م
جثة
جثة
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة المطرية اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد عاطلين داخل شقته بسبب خلافات بينهما، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض "سكين"، علي يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قيده الأول وشل حركته وباغته الآخر بسلاح أبيض وتركاه غارقًا فى دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها فى سرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

«الأوقاف» تكلف عمال مساجد مصر بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير المحاضر

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس