تركيا تفرض حظر تجوال شامل على البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، حظر التجوال الشامل وإلغاء احتفالات رأس السنة، في الفنادق والمطاعم والملاهي الليلية، والفيلات المستأجرة، بسبب انتشار وباء كورونا إلى حد غير مسبوق.وأرسلت وزارة الداخلية تعميمات إضافية إلى 81 محافظة بشأن حظر التجوال، ليتم تطبيقها مع بداية 2021، في إطار التدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا لموقع تركيا الآن.وشددت المديرية العامة للأمن على تكثيف أنشطة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووحدات الاستخبارات، لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات المتخذة في المحافظات والمقاطعات، فضلًا عن التواصل الدئم بين المحافظين ومديري المقاطعات وضباط إنفاذ القانون ومراكز الطوارئ الشرطة.وتقرر تنفيذ حظر التجوال بالتنسيق مع إدارات البلديات، بداية من التاسعة مساء الخميس 31 ديسمبر 2020، وينتهي في تمام الخامسة يوم 4 يناير 2021.