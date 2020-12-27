استشاري تغذية تنصح بنظام غذائي لمرضى كورونا

في ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا من جديد، أصبح من الضروري الاهتمام بالنظام الغذائي اليومي لرفع المناعة، وتقدم دكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، غذاء غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية وهو ضروري لمريض كورونا نظرا لتدهور الحالة الصحيه السريع، وبالتالي فإن الشغل الشاغل هو تقوية الجهاز المناعي، والقدرة على مقاومة الأمراض، إذ تؤكد أنه يجب الاهتمام بالفواكه والخضروات والاهتمام بالبروتين، ويتمثل النظام الغذائى فيما يلي:-1- الاهتمام بشرب لتر مياه وملعقة صغيرة جدا كركم وعصير ليمون وذرة فلفل.2- تناول السوائل مثل الحلبة، الينسون، رمان، بنجر فريش وليس مسلوق بالبرتقال.3- ضرورة تناول بروتين كالبيض المسلوق في الفطار أو العشاء، وفي الغداء يمكن تناول فراخ أو مشروم أو لحوم أو أسماك.٣- منتجات الألبان مثل الجبنة القريش أو جبنة ملح خفيف في الفطار أو العشاء، لبن رايب، زبادي، ولا ينصح بالألبان الفريش أو المبسترة.٤- البصل والثوم الفريش، إذ يتم مضغهم ويلزم المضغ لقتل الفيروس في المراحل الأولي كما يفضل تناولهم في الصباح مع الإفطار.٥- ضرورة تناول طبق السلطة على أن يكون بألوان مختلفة مضاف إليه البنجر والكابتوشي الموف والبروكلي ومشروم وحمص والفلفل الألوان، فكل لون له فائدة صحية للجسم والمناعة.وأكدت «أبو الحجاج» أن الوجبات يجب أن تكون خفيفة وعلى فترات مع السوائل وتقدم نظام غذائى متبع يكون كالآتي:الإفطار والعشاء٢ بيضة مسلوقة وطبق جبنة قريش بالزعتر والبقدونس وتوم فريش وخيار.أوبطاطس مسلوقة ومهروسة بالثوم الفريش والبقدونسأوطبق فول بالزيت الحار بالليمون وبصل أخضر فريشأساسي.طبق السلطة مختلف الألوان.كوب شوفان بالمكسرات وبالزبادي أو اللبن الرايب.أو قرع عسلي بالمكسرات.الغداء:خضار سوتيه بأنواعها مع مكرونة مسلوقة، أو أرز بني، والبروتين لحوم أو فراخ أو مشروم مع ضرورة الاهتمام بالتوابل، يُفضل تناول الخضر سهلة الهضم مثل الكوسة - البسلة - البطاطس.طبق سلطة أساسي يضاف إليه مشروم وبنجر وحمص مسلوق.