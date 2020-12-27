سيد حنفي: تحديث المزارع السمكية يكفل تحقيق الأمن الغذائي

قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث مشروعات الثروة السمكية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية يكفل تحقيق الأمن الغذائي لمصر من الأسماك.وأشاد حنفي، في بيان، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، خاصة فيما يتعلق بمناقشة ملفات استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية وجهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.وأضاف، أن التكليفات الرئاسية للحكومة باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة إلى تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي، بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.وطالب حنفي الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع الأسماك من خلال إقامة شركات لتصنيع الأسماك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات السمكية بمختلف أنواعها وتصدير الباقى لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.