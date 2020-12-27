عمرو دياب يطرح «يا دلعوا» خامس أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح النجم عمرو دياب أغنية "يا دلعوا" خامس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، "يادلعوا"، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان سهم، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان شريف الغندور، وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء، وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».