ارتفاع المؤشر العام بسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاع غير متوقع، وذلك بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% رابحًا 17.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8720.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.91% رابحًا 408.08 نقطة ليصل إلى مستوى 21765.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.وسجل 18 قطاعًا بسوق السعودية صعود مناسب، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.وارتفع 141 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم السهم الأول "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.78%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 4.89%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 4.87%، فيما تراجع 45 سهمًا على رأسها سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.40%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 1.08%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 1.01%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.