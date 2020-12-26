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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:34 م
الشهادة السودانية
الشهادة السودانية
رغدة محمد
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الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020، يشغل بال الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة السودانية 2020 الذين أمضوا امتحانات الشهادة السودانية في ظل أزمة كورونا covid -19 الذي أودى بحياة ما يقرب من اثنين مليون شخص في العالم بأسرة.

ونقدم من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 من موقع وزارة التربية والتعليم الذين يستطيع الطالب الاستعلام من خلاله فور ظهور النتيجة التي من المقرر إعلانها خلال الشهر المقبل.


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رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2020

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم السودان فقط بالإعلان عن نتيجة الثانوية السودانية ومن المقرر أن يتم حصر نسب النجاح بين الطلاب في كافة محافظات وولايات السودان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح التي تتم على وجه السرعة للخروج بالنتيجة وإعلان أسماء الأوائل.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية

ابحث عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو انقر هنــــــا www.moe.gov.sd

اضغط على نتائج الشهادة السودانية 2020

ضع رقم الجلوس المراد الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2020

اكتب الرقم الوطني الخاص بالطالب وبعدها انقر استعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020 في مربع خاص

وبالتوفيق لكافة أبنائنا طلاب الثانوية السودانية 2020

وفي اطار طمأنة كافة طلاب الشهادة السودانية أكدت وزارة التربية والتعليم في آخر تصريحاتها أنه نظرا لظروف هذا العام وما حدث فيه من كوراث وأزمات صحية بالأخص انتشار فيروس كورونا تم وضع كل ذلك في الاعتبار ومراعاة الطلبة في كافة المحافظات بصورة غير مسبوقة.

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