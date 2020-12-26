رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2020 موقع وزارة التربية والتعليم
الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020، يشغل بال الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة السودانية 2020 الذين أمضوا
امتحانات الشهادة السودانية في ظل أزمة كورونا covid -19
الذي أودى بحياة ما يقرب من اثنين مليون شخص في العالم بأسرة.
ونقدم من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن
نتيجة الشهادة السودانية 2020 من موقع وزارة التربية والتعليم الذين يستطيع الطالب
الاستعلام من خلاله فور ظهور النتيجة التي من المقرر إعلانها خلال الشهر المقبل.
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رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2020
يقوم موقع وزارة التربية والتعليم السودان فقط بالإعلان عن نتيجة الثانوية السودانية ومن المقرر أن يتم حصر نسب النجاح بين الطلاب في كافة محافظات وولايات السودان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح التي تتم على وجه السرعة للخروج بالنتيجة وإعلان أسماء الأوائل.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية
ابحث عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو انقر هنــــــا www.moe.gov.sd
اضغط على نتائج الشهادة السودانية 2020
ضع رقم الجلوس المراد الاستعلام عن نتيجة
الثانوية السودانية 2020
اكتب الرقم الوطني الخاص بالطالب وبعدها
انقر استعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020
تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020 في مربع
خاص
وبالتوفيق لكافة أبنائنا طلاب الثانوية
السودانية 2020
وفي اطار طمأنة كافة طلاب الشهادة السودانية
أكدت وزارة التربية والتعليم في آخر تصريحاتها أنه نظرا لظروف هذا العام وما حدث
فيه من كوراث وأزمات صحية بالأخص انتشار فيروس كورونا تم وضع كل ذلك في الاعتبار
ومراعاة الطلبة في كافة المحافظات بصورة غير مسبوقة.