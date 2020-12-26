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تقارير ومتابعات

موعد يوم رأس السنة 2021.. وأفضل عبارات التهنئة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:03 م
رأس السنة
رأس السنة
شيماء حسين
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لم يتبقى سوى أيام قليلة على احتفالات رأس السنة التي ينتظرها الجميع في مختلف بلدان العالم لتوديع عاما مضى واستقبال عام جديد بجميع أمنياته.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد يوم رأس السنة 2021 وأفضل عبارات التهنئة المتبادلة بين المحتفلين بالعام الجديد رغم مسافات التباعد التي فرضها فيروس كورونا المستجد.


موعد يوم رأس السنة 2021 وأفضل عبارات التهنئة

يحتفل الملايين من المواطنين في مختلف بلدان العالم بـ رأس السنة 2021 الجديدة ويودعون السنة ماضية يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر، لذلك يتبادلون أجمل العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة مثل الواتس آب وفيس بوك وتويتر وانستجرام وتلجرام، التي تبشر بأمنيات جديدة للعام الجديد خاصة مع التباعد الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19  مثل " اتمنى لك عاما مليء بالسعادة وتحقيق الأمنيات".


أبرز جمل التهنئة للعام الجديد 2021

في ظل التكنولوجيا الحديثة الذي وفرت وسائل تواصل اجتماعي إلكترونيا بين الناس أصبح تبادل رسائل الاحتفالات والتهنئة شيء سهل للغاية لذلك يتبادل الجميع للاحتفال بـ يوم رأس السنة 2021 الجديدة بجمل وعبارات عدة مثل "كل سنة وانتم معايا ومنورين حياتي" أو "مع نهاية عام وبداية عام جديد أتمنى تحقيق كافة أحلامك للعام الجديد"، " أتمنى دوامكم في حياتي للابد ".


كيفية الاحتفال برأس السنة

يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد يوم رأس السنة 2021 وأفضل عبارات التهنئة ليتبادلوها في احتفالاتهم حيث عادة ما يحتفل ملايين بين المواطنين في مختلف بلدان العالم بالعام الجديد بشراء حلوى مميزة و زينة وتجمعات عائلية ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يلزم الجميع بالتباعد المجتمعي بين الناس يجب ابتكار افكار جديدة للاحتفال بالعام الجديد.



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