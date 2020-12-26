أحمد زاهر يُروج لمسلسل «لؤلؤ» بصورة مع مي عمر

روج الفنان أحمد زاهر لمسلسل "لؤلؤ"، والذي سيتم عرضه غدًا في أول بطولة درامية له وتشاركه فيها النجمة مي عمر، وذلك من خلال صورة جمعته مع بطلة العمل، قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال زاهر في تعليقه على الصورة التي نشرها: "بكرة أول حلقات مسلسل لؤلؤ على قنوات on mbc مي عمر، إدوارد، شرنوبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، عماد زيادة، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، ملك أحمد زاهر والعبد لله".وأضاف زاهر: "المسلسل حوار محمد مهران، مدير التصوير أحمد فهيم، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف عام على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.. يا رب يعجبكم".