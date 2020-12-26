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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأنبا متاؤؤس يترأس صلاة القداس الإلهي بدير العذراء مريم بأخميم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:25 م
الأنبا متاؤوس
الأنبا متاؤوس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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قام الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم باخميم، اليوم السبت، بصلاة قداس الاربعين للراهب القمص ديسقورس الاخميمي اب جبل اخميم والذي اسس واعاد الحياه الرهبانيه للبريه.

شاركه في صلاة القداس الإلهي الأنبا بساده مطران أخميم وساقلته ومجمع رهبان الدير.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.

وتابعت «كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي تذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25 %».

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