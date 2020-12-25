تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة 6 أشهر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر ابتداء من يوم 26 ديسمبر الجاري وحتى يوم 23 يونيو 2021.وجاء في بيان الرئاسة التونسية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021. وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020".