كنيسة مار مارون المارونية بمصر الجديدة تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

ترأس الأب نبيل رفول، والأب طارق مشعلاني، راعيا كنيسة مار مارون المارونية بمصر الجديدة، صلاة القداس الإلهي، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وتضمن الاحتفال أيضًا إقامة تطواف بالكنيسة بالطفل يسوع، ووضعه فى المغارة.وتحتفل الكنائس الغربية السريان، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي.وأقامت عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداسين خلال الاحتفال بالعيد، وأقامت الكنيسة الكلدانية بمصر، قداسين لعيد الميلاد المجيد أحدهما مساء أول أمس الخميس، والآخر صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.