حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر حقيقة الإعلان عن تعيينات جديدة لمحصلين بشركات توزيع الكهرباء براتب 3800 جنيه، مؤكدا أنه لا صحة لتلك الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن الأمر غير صحيح، وأي إعلان للوظائف له طرق رسمية، موضحا أنه يتم إعلانها فى صحيفيتين يوميتين، بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.كانت تداولات منشورات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك - توتير" بوجود وظائف شاغرة بعدد من شركات الكهرباء لجميع المؤهلات، لوظيفة محصل، وهذا ما نفته الشركة.