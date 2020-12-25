نائب وفدي: الدولة تغلبت على تحديات تطبيق التأمين الصحي

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن منظومة الرعاية الصحية شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات السابقة، وهذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بصحة المصريين وتحقيق حلمهم في توفير رعاية صحية لكل مواطن، وذلك من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، في الوقت الذي يحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.وأوضح "محسب"، أن التأمين الصحى الشامل واجه العديد من التحديات وكان بمثابة الحلم، الذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع منذ عام، حيث تم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة في تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها، في الوقت الذي لم يضع نظام التأمين الصحي الشامل سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.وأكد عضو مجلس النواب، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهذا يؤكد ان المنظومة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من قبل القيادة السياسية، وهذا ما أسفر عنه التطبيق الفعلى على الأرض خلال العام الماضى.ولفت إلى أن الصحة من أهم وأبرز الملفات التي كانت تحظى بالعديد من المطالبات لتحسين مستواها، والآن نشهد طفرة حقيقة في أهم قطاع خدمى وحيوى في نفس الوقت.