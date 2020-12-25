مسئول ياباني يدعو بايدن لدعم تايوان بقوة ويعتبرها «خطًا أحمر»

حث مسئول ياباني كبير، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أن يكون "قويا" في دعم تايوان في مواجهة سياسات الصين العدائية، واصفا أمن الجزيرة بأنه "خط أحمر".وقال ياسوهيدي ناكاياما، نائب وزير الدفاع الياباني، لـ"رويترز": "يساورنا القلق من أن تبسط الصين موقفها العدائي إلى مناطق أخرى غير هونج كونج، أعتقد أن أحد الأهداف المقبلة أو ما يثير قلق الجميع هو تايوان".وخلال المقابلة حث ناكاياما «بايدن» على اتباع نهج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه تايوان، حيث عزز الأخير مبيعات السلاح للجزيرة ورفع مستوى التعامل معها.