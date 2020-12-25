مصرع فتاة فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، إثر إصابتها بطلق ناري، إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية، بقرية بنجع معلا التابعة لقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، أسفرت عن مقتل فتاة، بطلق ناري، بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا، إن الجثة لفتاة تدعي "آية.م.أ"، 23 عامًا، وكان قد تم نقلها عن طريق الأهالي لمستشفى قنا العام.كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا لكشف غموض الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرضت كردونًا أمنيًا بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات، فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.