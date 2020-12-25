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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الشعب الجمهورى التركى يهاجم أردوغان بعد رفضه الإفراج عن معارض كردى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
هدير سند
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هاجم كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد دعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة إلى الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بعدما قضى 4 سنوات في السجن، بينما رفض أردوغان قرار المحكمة الأوروبية، وأعلن رفضه لدعوتها.

وقال كيليتشدار أوغلو، إن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، لم يترك البلاد «مداسًا لأردوغان»، وإذا اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا، يجب على الجميع الامتثال لهذا القرار».

وأصدرت المحكمة الأوربية قرارا بحق دميرتاش في الحرية وطالبت بالإفراج عنه، لكن أردوغان ألقى خطابا بالأمس، قائلا إنه لن ينفذ هذا القرار».

وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه حال عدم امتثال أردوغان للمحكمة الأوروبية ولقرارات المحكمة الدستورية التركية، «فما هي القرارات التي سنمتثل لها؟ أردوغان يتعامل مع قرار المحكمة الأوروبية بناء على رأيه الخاص».

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