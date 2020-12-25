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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب تركى: أردوغان يحاول تأسيس قناة اتصال مع بايدين ولم يفلح

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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قال مراد يتكين الكاتب التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش في حالة توتر وانتظار بعدما عجز حتى اللحظة عن التواصل مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

أوضح في تصريحات له، نقلتها جريدة زمان التركية، أن أردوغان يحاول تأسيس قناة اتصال مع الرئيس الأمريكي الجديد الديمقراطي جو بايدن، الذي سيتسلم مهامه في الـ20 من يناير 2021، ولكنه لم يفلح في ذلك حتى الآن.

وأشار الكاتب التركي إلى أن واشنطن طبقت أكبر عقوبة على تركيا من خلال استبعادها من برنامج مقاتلة إف35، كما أنها أيضا أعلنت عقوبات جديدة تستهدف وزارة الصناعة الدفاعية التركية، وأن أردوغان في حالة تأهب متوترة، لأن العلاقات التي كان يحاول إقامتها مع جو بايدن والديمقراطيين منذ ما يقرب من عامين لم تؤتِ ثمارها حتى الآن. إلا أنه لم يفقد الأمل بعد.

كما تحدث يتكين عن العقوبات الأوروبية على تركيا، حيث أوضح أن هذا يزيد من توتر أردوغان أيضا، فلأول مرة، كان هناك رد فعل من الغرب على سياسة العداء التي ينتهجها أردوغان وحزب العدالة والتنمية مع الغرب، والتي بدأت قبل محاولة الانقلاب العسكري في 2016 وتصاعدت تدريجيًا.

وأشار يتكين إلى أن أردوغان ربما يجد نفسه وحيدا مع روسيا في حال فشله في إقامة علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد.

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