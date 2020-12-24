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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رسوم السحب والاستعلام عن الحساب من ماكينة ATM بجميع البنوك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:41 م
رسوم السحب والاستعلام
رسوم السحب والاستعلام عن الحساب من ماكينة ATM
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول رسوم السحب والاستعلام عن الحساب من ماكينة ATM جميع البنوك، عبر المنصات الإلكترونية خلال محركات البحث الشهيرة، خلال الفترة الحالية بعد بعد انتهاء المدة المحددة لرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلى، حيث استمر إعفاء البنوك من الرسوم لمدة 6 شهور، حددتها البنوك منذ بداية أزمة كورونا المستجدة، التي اجتاحت العالم منذ بداية 2020 الجاري.

رسوم السحب والاستعلام عن الحساب من ماكينة ATM جميع البنوك  

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة رسوم السحب والاستعلام عن الحساب من ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك، والتي من المقرر أن تطبق أول يناير المقبل 2021، حيث جاءت كالتالي: بنك مصر، رسوم الاستعلام، جنيه، والسحب 6 جنيه.

البنك الأهلي المصري رسوم الاستعلام 1.5، والسحب 5 جنيه.
قطر الوطني QNB جنيهان للاستعلام، والسحب خمسة جنيهات.
العربي الإفريقي ثلاث جنيهات الاستعلام، و8 جنيها للسحب.
وأما رسوم الاستعلام في بنك عودة تبلغ خمسة جنيهات، والسحب 8 جنيهات.
بنك CIB2% بحد أدنى 20 جنيه وللرواتب 3 جنيهات.
مصرف أبوظبي الإسلامي، رسوم الاستعلام خمسة جنيهات، والسحب خمسة جنيهات.
بنك التعمير والإسكان، الاستعلام مجانا، والسحب 5 جنيها.
البنك المصري الخليجي الاستعلام ثلاث جنيهات، والسحب خمسة جنيهات.
بنك كريدى أجريكول مصر، الاستعلام جنيهان، والسحب 6 جنيهات.
بنك الإسكندرية تبلغ رسوم الاستعلام ثلاثة جنيهات، والسحب عشرة جنيهات.
بنك فيصل الإسلامي، تقدر قيمة الاستعلام بثلاثة جنيهات، وقيمة السحب بخمسة جنيهات.
بنك HSBC، مجانا للاستعلام، والسحب عشرة جنيهات.
بنك القاهرة، تبلغ قيمة الاستعلام خمسة جنيهات، والسحب سبهة جنيهات.
بنك الكويتي الوطني، الاستعلام أربعة جنيهات، والسحب سبعة جنيهات.
بنك SAIB، قيمة رسوم الاستعلام ثلاثة جنيهات، والسحب سبعة جنيهات.
بنك البركة، رسوم الاستعلام  ست جنيهات، والسحب 6 جنيهات.
بنك الإمارات دبي وطني، قيمة الاستعلام ثلاثة جنيهات، والسحب عشرين جنيها.
بنك بلوم، تبلغ قيمة الاستعلام خمسة جنيهات.

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