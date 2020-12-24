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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تشتكي من انفصال هاري عن العائلة الملكية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:43 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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بثت القناة البريطانية الرابعة "تشانل 4" فيديو زائفا تظهر فيه الملكة إليزابيث الثانية وهي تشتكي من مغادرة هاري وميجان في الرسالة السنوية البديلة للملكة الخاصة بعيد الميلاد.

ويبدو في المقطع المصور الذي جرى رفعه على تويتر أن الملكة تقول: "هناك القليل من الأشياء أكثر إيلاما من قول شخص لك إنه يفضل صحبة الكنديين"، وهذا المقطع مفبرك وتم إعداده بواسطة تقنية التزييف (ديب فيك).

انفصل حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميجان عن العائلة الملكية البريطانية وعاشا في البداية في كندا لفترة من الوقت. والآن يعيشان في كاليفورنيا مع ابنهما آرتشي.

ومن المقرر في يوم الكريسماس بث رسالة الكريسماس البديلة الكاملة، التي تدعي القناة أنها تريد بها جذب الانتباه إلى مخاطر المحتوى الزائف.

تبث القناة الرابعة لعقود رسالتها البديلة سنويا في يوم الكريسماس في نفس التوقيت لدرجة أن الرسالة الرسمية للملكة تبث على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة "أي تي في" الخاصة.

وبحسب تقرير هيئة (بي بي سي)، تلقت هيئة تنظيم الاتصالات (أوف كوم) بعض الشكاوى من المقطع المصور.

وأعرب المؤلف الملكي بيني جونور عن استيائه من تلك السخرية، قائلا لصحيفة "تليجراف" إنها "غير ملائمة".

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