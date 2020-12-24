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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع وزارة التعليم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:02 م
جريدة الدستور
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في إطار التيسير على الطلاب في الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا، ضمن سعي وزارة التربية والتعليم الفني لتوسيع دائرة التعامل الرقمي خلال الفترة المقبلة، ننشر خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية للاستفادة من الدخول على منصات التعليم عن بُعد التي أطلقتها على مدار الفترة الماضية للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي بكل سهولة؛ حرصا من الدولة علي صحة المواطنين من الذهاب والعودة للمعرفة من قبل الوزارة او المدرسة التابع لها الطفل.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 

ونرصد لمتابعي "الدستور" رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الموحد "studea emis"، لمعرفة خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

1. الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد من هنا.
1. كتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.
2. إضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.
3. إدخال تاريخ ميلاد الطالب
4. يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".
5. الضغط على تسجيل الدخول.
6. إدخال كلمة المرور

أكواد الطلاب

لسهولة الحصول على كود الطالب دون حدوث أى خلل في السيستم الخاص بالموقع، أطلقت وزارة التربية والتعليم موقعا إلكترونيا خاص بالاستعلام عن كود الطالب الذي يعد من أهم الأمور بالنسبة لكافة الطلاب، لكونه يميز الطالب عن غيره من الطلاب المقيدين في نفس الصف الدراسي، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة الدخول إلى هذا الموقع في أيوقت من اليوم، ومن خلال متابعة الفقرة القادمة يمكن لكم التعرف على خطوات استعلام كود الطالب بالرقم القومي.

وتأتي تلك التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة المصرية حرصا منها للتقليل من التجمعات والتكدسات لما تمر بها مصر والعالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليأتي لنا العام الجديد بتحور الفيروس في بعض البلاد الأوروبية أيضا.

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis


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