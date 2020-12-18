رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:34 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
طباعة

يحرص كثير من الطلاب والطالبات على الاستعلام عن كود الطالب الخاص بكل منهم بواسطة الرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد من أجل تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للفصل الدراسي الأول والثاني خاصة طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى التمكن من دخول الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي، ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الموحد studea emis.

الاستعلام عن كود الطالب

في السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها فعلت باب الاستعلام عن كود الطلاب لجميع المراحل الدراسية للاستفادة من الدخول على منصات التعليم عن بُعد التي أطلقتها على مدار الفترة الماضية، إضافة إلى التيسير على الطلاب في الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا في إطار سعيها لتوسيع دائرة التعامل الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التربية والتعليم أنها طلبت من طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي تسجيل استمارة التقدم إلى الامتحانات عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد ضمن تجهيزاتها لبدء الامتحانات، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي في مصر من خلال منع التجمعات والتزاحم على تسجيل الاستمارات في المدارس.

رابط الاستعلام عن كود الطالب وكلمة السر

وعن كيفية الاستعلام عن كود الطالب يتم تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط التالي هنا.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.

- إضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.

-إدخال تاريخ ميلاد الطالب

- يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال كلمة المرور

اقرأ أيضًا:

موقع وزارة التربية والتعليم.. خطوات الاستعلام عن كود الطالب وكلمة السر

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

بيع السلع الفاخرة عبر الإنترنت لمواجهة الجمود في ظل وباء كورونا

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الطهاة المتجوّلون فى سنغافورة على قائمة التراث الثقافى لليونسكو

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

غدًا.. صفاء النجار في ضيافة صالون الكاتب الثقافي

«اكتب هنا».. ديوان جديد للشاعر سمير الأمير

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا