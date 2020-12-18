رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

يحرص كثير من الطلاب والطالبات على الاستعلام عن كود الطالب الخاص بكل منهم بواسطة الرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد من أجل تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للفصل الدراسي الأول والثاني خاصة طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى التمكن من دخول الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي، ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الموحد studea emis.

الاستعلام عن كود الطالب

في السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها فعلت باب الاستعلام عن كود الطلاب لجميع المراحل الدراسية للاستفادة من الدخول على منصات التعليم عن بُعد التي أطلقتها على مدار الفترة الماضية، إضافة إلى التيسير على الطلاب في الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا في إطار سعيها لتوسيع دائرة التعامل الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التربية والتعليم أنها طلبت من طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي تسجيل استمارة التقدم إلى الامتحانات عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد ضمن تجهيزاتها لبدء الامتحانات، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي في مصر من خلال منع التجمعات والتزاحم على تسجيل الاستمارات في المدارس.

رابط الاستعلام عن كود الطالب وكلمة السر

وعن كيفية الاستعلام عن كود الطالب يتم تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط التالي هنا .

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.

- إضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.

-إدخال تاريخ ميلاد الطالب

- يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال كلمة المرور