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مصر

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:56 م
كود الطالب بالرقم
كود الطالب بالرقم القومي
نورهان عبدالرحمن
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يستعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي، لتسجيل استمارات الدخول لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدارسي 2020-2021م.

ويحتاج الطلاب للكود الخاص بهم، لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية، على خطوات معرفة الكود الخاص بهم بالرقم القومى، ويمكن الحصول عليه عن طريق الرقم القومي عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد من أجل تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

ولهذا الأمر فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية الحصول علي كود الطلاب لجميع المراحل الدراسية، للاستفادة من الدخول على منصات التعليم عن بُعد، وملئ استمارات الدخول الامتحانات.

وأوضحت التربية والتعليم أنها طلبت من طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل استمارة التقدم إلى الامتحانات عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد ضمن تجهيزاتها لبدء الامتحانات، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي في مصر من خلال منع التجمعات والتزاحم على تسجيل الاستمارات في المدارس.

 كيفية الاستعلام عن كود الطالب

 يتم تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط التالي studea.emis.gov.eg

- ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.

- ثم يقوم بإضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.

- إدخال تاريخ ميلاد الطالب

- يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال كلمة المرور


جدير بالذكر، أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي فى يناير المقبل، باللجان الامتحانيه بالمدارس كما هو معتاد، فى وسط اجراءات احترازية وصحية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 20201220، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام.

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis


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