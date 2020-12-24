وفاة النقيب محمد عاطف الأشمونى بقطاع الأمن الوطنى فى المنوفية

توفى النقيب محمد عاطف الأشموني، الضابط بقطاع الأمن الوطني، فرع المنوفية، صباح اليوم، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين زملائه في القطاع ومديرية أمن المنوفية، لما يتمتع به الراحل من حسن الخلق.ونعى أصدقاء الفقيد في قطاع الأمن الوطني بالمنوفية، ومديرية الأمن، الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يحمل الكثير من الصفات الحميدة التي جعلته محبوبًا بين رؤسائه وزملائه، بالإضافة إلى انضباطه والتزامه خلال فترة عمله بالجهاز الشرطي، مقدمين التعازي لأسرة الراحل وكل محبيه.ومن المقرر أن تشيع جنازة النقيب محمد الأشموني، إلى مقابر العائلة، بمسقط رأسه في قرية شما، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بعد صلاة العصر، فيما ذكر مقربون للراحل أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.