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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العدل تتابع أعمال تعقيم وتطهير مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، متابعة أعمال تعقيم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تدعيم المصلحة بمبلغ 500 ألف جنيه، لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت تعليمات وزير العدل التعاقد مع الجهات والشركات المتخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم، لتطهير وتعقيم مكاتب وفروع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على مستوى الجمهورية يوميًا بنهاية كل يوم عمل.

وتضمنت التعليمات اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.

وخلال الأيام الماضية، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل الكتاب الدورى رقم 436 لسنة 2020 بتاريخ 17 ديسمبر، الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالشهر العقارى والتوثيق، والذى يتضمن تخفيض عدد الموظفين إلى 25% كحد أدنى من عدد الموظفين.

كما قرر وزير العدل، قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.

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