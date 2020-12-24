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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موريتانيا: خفض ساعات الحظر ليس نتيجة لتراجع الوباء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
الدكتور سيدي ولد
الدكتور سيدي ولد سالم
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قال الدكتور سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن قرار تأخير حظر التجوال الذي اتخذه مجلس الوزراء لم يكن نتيجة لتراجع وباء كورونا المستجد، وإنما تم اتخاذه مراعاة لظروف المواطنين وخاصة العمال، مشددًا على أن الوباء مازال قائمًا كما تبين الإحصائيات.

وأضاف الوزير - خلال كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية - أن موريتانيا ستحصل على 20% من حاجاتها من اللقاح مجانًا من منظمة الصحة العالمية بعد أن دخلت في تحالف دولي يتألف من 92 دولة، هذا إلى جانب ما يمكن أن تحصل عليه من خلال علاقاتها الثنائية.

وأوضح أن اللقاح سيكون متاحًا في الشهر الثاني أو الثالث من العام القادم، وأن الأولوية فيه ستمنح للطواقم الصحية ثم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، تليهم القوات المسلحة والأمنية، ثم بعد ذلك الطبقات الفاعلة في المجتمع حسب عملها وتعرضها للمخاطر واندماجها، مؤكدًا أنه سوف تكون هناك استراتيجية واضحة في هذا المجال.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس، تسجيل 199 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 259، ووفاة 7، ليصل إجمالي الإصابات إلى 12944، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 9264 والوفاة إلى 297 حالة.

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